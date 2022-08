Serie A, prima giornata senza pareggi dopo 51 anni

Ieri si è ufficialmente conclusa la prima giornata della stagione 2022/23. Momentaneamente in cima alla classifica si trova il Napoli, che ha ottenuto i tre punti insieme alla Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma e Spezia. Nessuno si trova con 1 punto in classifica, questo perché, per la prima volta dopo 51 anni, nelle dieci partite disputate non c’è stato neanche un pareggio.















