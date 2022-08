Torino-Lazio, ecco dove vedere il match

La Lazio inizia ene il campionato battendo alla prima giornata il Bologna in casa per 2-1. Una sfida sofferta in quanto subito in salita per i biancocelesti, con l’espulsione dopo soli 6 minuti del nuovo portiere Maximiano e il successivo svantaggio subito. Tuttavia, grazie al solito Immobile e ad un superbo Lazzari, la squadra di Sarri è riuscita a ribaltare il risultato regalando il successo ai propri tifosi. Nella prossima sfida, la Lazio se la dovrà vedere con il Torino fuori casa, incontro in programma sabato alle ore 18:30. La gara sarà visibile sia su Sky che su DAZN e in streaming anche su SkyGo e su NOW Tv.















