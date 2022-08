Torino-Lazio, i granata vittima preferita di Felipe Anderson in Serie A: il brasiliano si riaccenderà?

Pochi giorni separano Torino e Lazio dalla seconda giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno sabato pomeriggio alle ore 18:30 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida reduci da due importanti vittorie: i granata hanno conquistato il successo alla prima di campionato battendo il Monza per 2-1 fuori casa. I biancocelesti invece hanno ottenuto i primi tre punti della stagione rimontando il Bologna in casa, grazie a Lazzari e Immobile. Il primo è stato assolutamente devastante sulla fascia destra, in quanto ha procurato l’espulsione per i rossoblù riportando la gara in parità numerica e ha causato l’autogol del momentaneo pareggio. Il secondo invece ha realizzato il gol vittoria, dimostrandosi come sempre cinico e decisivo.

Poche scintille invece per Felipe Anderson: il brasiliano non ha di certo messo in campo una prestazione da ricordare, tanto da essere sostituito nel secondo tempo dal nuovo acquisto Matteo Cancellieri. Il problema di Felipe è ormai noto dal primo momento in cui ha vestito la maglia della Lazio, ovvero la continuità. È ciò che manca a questo giocatore per essere determinante. A non mancare sono invece le qualità tecniche e fisiche, assolutamente indiscusse. Ma se l’esterno biancoceleste fosse continuo nelle prestazioni, sarebbe un vero e proprio valore aggiunto per la rosa di Sarri. Come ha affermato lo stesso tecnico, quando è in giornata è assolutamente inarrestabile per qualsiasi difesa e realizza anche reti importanti. Non a caso, il prossimo avversario della Lazio in campionato è la vittima preferita di Felipe Anderson in Serie A.

Contro il Torino infatti, il brasiliano ha realizzato 5 reti in nove partite, segnando due delle sue tre doppiette in Italia. Una vera e propria bestia nera per i granata, che dovranno prestare attenzione alla sua fame di gol. L’esterno biancoceleste è andato a segno nell’ultima gara di campionato della passata stagione, realizzando il raddoppio contro il Verona in casa. Chissà se proprio contro il Toro Felipe non possa riaccendersi e regalare una delle sue brillanti prestazioni.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: