Il Messaggero| Torino-Lazio: Immobile scalda i motori. Riecco Pedro

Zaccagni è pronto a scoccare la sua prima freccia della stagione, magari proprio contro il suo maestro Juric, che lo accusava sempre di rimanere troppo distante dalla porta. “Sono molto contento di quanto fatto finora però sono sicuro di poter dare ancora di più”, queste le parole del 20 biancoceleste un mese fa, “Juric chiede uomo contro uomo, Sarri chiede un lavoro più collettivo”. Alla fine però l’obiettivo di un attaccante è sempre lo stesso, trovare la rete. Nella scorsa stagione ha messo a segno quattro gol con la maglia della Lazio, non segna da 189 giorni, troppi per un esterno offensivo. Dovrà dare il massimo, anche perché Pedro è tornato dall’infortunio e stasera sarà in panchina, sta scalpitando per tornare in campo. Per Sarri ci sono i soliti ballottaggi da risolvere a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la regia, tra Cataldi e Marcos Antonio. La Lazio potrà sicuramente contare sul supporto dei propri tifosi: esaurito da giorni il settore ospiti di Torino e terminata la disponibilità dei settori Nord per la gara con l’Inter in casa.

