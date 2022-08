MOVIOLA| Primo giallo dopo 49 minuti per Piccinini: ammoniti anche Lazzari e Milinkovic nel finale

Direzione di gara tranquilla nei primi 45 minuti: zero cartellini da parte di Piccinini in una partita senza casi particolari. Sembra cambiare subito all’inizio del secondo tempo il metro di giudizio dell’arbitro, con un’ammonizione per Cataldi al 49esimo e una serie di fischi che continuerà per il resto della partita. A pagarne principalmente le conseguenze sono però i biancocelesti, unici ammoniti della partita. Si tratta di Marcos Antonio, ammonizione giusta per un fallo a centrocampo, e di Lazzari e Milinkovic, rientrato dopo il triplice fischio per protestare in merito alla scelta di fischiare il termine della gara sulla ripartenza della Lazio.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: