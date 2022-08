Torino-Lazio, Buongiorno nel post partita: “È un punto positivo, c’è un pò di rammarico per il gol mancato”

Terminato 0-0 il match tra Torino e Lazio. I biancocelesti salgono a quota 4 punti. Ecco le parole di Alessandro Buongiorno ai microfoni di DAZN nel post partita:

“È un punto positivo, c’è un pò di rammarico per il gol mancato, ma la squadra ha fatto una bella partita. Abbiamo iniziato subito alti, subito forte, durante la settimana lavoriamo per esserlo tutti e novanta i minuti. Bremer è stato un ottimo giocatore, ma adesso è passato, ci sono tanti ragazzi come me, come Schuurs che hanno voglia di fare, di dimostrare e quindi faremo sicuramente il massimo. Si lavora per dare sempre il meglio. Di Lukic si è già parlato in settimana, dobbiamo pensare subito a lavorare e alla prossima partita”















