Torino-Lazio, Juric nel post partita: “È un punto positivo, per 60 minuti abbiamo fatto molto bene”

Nel post partita di Torino-Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN Ivan Juric. Queste le parole dell’allenatore dei granata:

“È un punto positivo, per 60 minuti abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo perso una palla in mezzo che ha dato coraggio alla Lazio. In questo dominio potevamo essere più incisivi in attacco sia sui quinti che sugli attaccanti, per questo non siamo riusciti a portare il risultato. Dopo abbiamo sofferto un pò perché la Lazio ha giocatori forti, però tutto sommato una buona partita e buon pareggio. Cerchiamo di alternare il gioco da dietro, aprendosi, cercando superiorità, andare sul lungo, perché abbiamo un portiere che riesce a dare palle giuste, cerchiamo di migliorare questo aspetto rispetto all’anno scorso. Buongiorno è un ragazzo molto serio, è stato penalizzato l’anno scorso perché Rodriguez e Bremer hanno fatto un campionato strepitoso, non aveva tantissime occasioni, però ogni volta che l’ho messo in campo ha fatto il suo, è uno che lavora, mi piace, nasce qua è di Torino ha a cuore il toro e secondo me è una cosa positiva, oggi ha fatto secondo me sessanta minuti alla grande, dopo ha sofferto un pò, comunque ottima gara. È stato un periodo difficile anche per la mancanza di giocatori nel ritiro, tutto quello che è successo, un pò di tensioni ci sono state, però c’è una grandissima positività dentro ai ragazzi, si allenano con entusiasmo, hanno fatto una partita a Monza fantastica, si sono ripetuti oggi e siamo molto positivi e contenti, vogliamo lavorare bene e fare il meglio possibile”.

Il tecnico del Torino ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Fino al 60° abbiamo fatto una buonissima gara, poi con una palla persa in mezzo al campo abbiamo dato più coraggio alla Lazio e la partita è cambiata. Negli ultimi 30 minuti potevamo fare meglio. E’ stato bravo Vanja in alcune occasioni, poi anche loro sono bravi e lo sappiamo. Ripeto, qualcosina di meglio potevamo farla. Dobbiamo migliorare fisicamente, ma sono abbastanza soddisfatto”.

Di seguito infine il sul commento sulla gara in conferenza stampa:

“La decisione su Lukic? Volevo dare seguito al gruppo di Monza che mi è piaciuto, poi è entrato e ha fatto bene. Mi è sembrato che i primi 60 minuti siano stati ottimi anche il secondo tempo bene, poi abbiamo perso la palla in mezzo su quell’occasione di immobile ma il calcio è inerzia. Fino a quel momento l’abbiamo controllata bene c’è da lavorare sulle condizioni fisiche perché abbiamo avuto molti problemi tra infortuni e Covid. Il modo di giocare è solito, fare le stesse cose poi ci sono interpreti che interpretano chi in un modo chi in un altro. Aspetti positivi del gioco sono stati l’uno contro uno come a Monza, per fare gol devi alzare la qualità poi è chiaro che i giocatori della Lazio sono forti e tutto diventa più difficile. Qualità in avanti, c’erano tante situazioni su cui dobbiamo alzare il livello”













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: