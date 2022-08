Torino-Lazio, Sarri nel post partita: “Gara tosta, potevamo fare di più nel secondo tempo. Ottima prestazione della difesa”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la gara terminata 0-0 contro il Torino.

Queste le sue parole:

“Bisognava reagire l’urto della loro aggressività. Abbiamo giocato meglio il provino tempo del secondo, sprecando alcune occasioni. Leggendo le statistiche a fine partita abbiamo fatto 5 tiri in porta a 1. Si poteva sicuramente fare meglio ma gara tosta e cattiva da parte nostra. Dovevamo giocare di prima per eludere la loro aggressività. Avremmo dovuto risolverla nel secondo tempo, perché che loro sarebbero calati era scontato. Prestazione difensiva buona da parte di tutti, escluso un tratto del primo tempo ma per il resto una prestazione di ottimo livello. Finale di gara? L’arbitro ha fato proseguire l’azione sul loro collo di testa, appena abbiamo preso palla noi ha fischiato. Questo è il motivo per cui i giocatori si sono arrabbiati, a volte gli arbitri de le cercano. Felipe Anderson a tratti è stato troppo basso e per vie esterne, ma era comunque concentratissimo dal punto di vista difensivo. Marcos Antonio? Si è mosso bene, sopratutto in quel momento di gara in cui la sfida è diventata meno fisica è più adatta a lui.”













