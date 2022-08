Torino-Lazio, Sarri nel pre partita: “Vecino titolare per dare più fisicità. Marcos Antonio? Col Bologna non è entrato solo per inferiorità numerica”

A pochi minuti dall’inizio di Torino-Lazio è intervenuto ai microfoni di SkySport anche Mister Sarri. Ecco le sue parole sulla gara:

“A Torino è complicata per tutti, per noi è stata grande sofferenza l’anno scorso. Per caratteristiche e modo di giocare per noi è molto difficile da affrontare. Marcos Antonio si sta inserendo bene, sta imparando la nostra lingua, ci vuole un po’ di pazienza. Alla prima partita non è entrato solo per inferiorità numerica, abbiamo dovuto fare altre scelte. Vecino sarà titolare per dare più fisicità, penso che ci sarà bisogno specialmente all’inizio della partita. Attacco? Zaccagni è in crescita, Felipe Anderson con il Bologna ha fatto una partita di grande sostanza dal punto di vista del sacrificio.”















