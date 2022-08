Torino-Lazio, Vagnati nel pre-partita: “Lukic sarà in panchina, le scelte sono di Juric. Belotti? Molti giocatori devono fare mente locale…”

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Torino e Lazio, il centrocampista granata Karol Linetty è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sono contento quando gioco, abbiamo tanti giocatori pronti per entrare e quelli che sono in campo danno sempre il massimo. Abbiamo preparato questa partita per tutta la settimana, loro giocano in modo diverso rispetto a noi. L’abbiamo preparata bene, vogliamo vincere la prima in casa. Faremo di tutto per ottenere la vittoria.”















