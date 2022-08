ANGOLO DEL TIFOSO | Lazio Club Malta 2022: “Vogliamo far crescere una nuova generazione di tifosi. Quando inizi a tifare Lazio è difficile non appassionarsi”

Negli ultimi tempi i social hanno cominciato a conoscere Carol, la bambina di sei anni diventata virale per le sue partite a FIFA con il papà o per le sue reazioni e emozioni allo stadio durante Lazio-Bologna. La redazione di Laziopress.it ha intervistato mamma Marzia, che possiede i profili TikTok e Instagram attraverso cui abbiamo imparato a conoscere la piccola tifosa. La mamma ci spiega che il successo non era previsto, infatti “Tik Tok è esploso assolutamente a caso, mostrando la divertente incapacità di una seienne nel non accettare le sconfitte alla PlayStation. Da lì l’idea di raccontare anche il suo sogno, ancor complesso e tutto in fase di creazione nel mondo del calcio femminile, ancora sottovalutato ma che finalmente è arrivato ad un punto di svolta”.

Già, perché Carol sebbene così piccola ha le idee ben chiare: fino a luglio ha giocato nella Lazio, ma la società non è riuscita a creare una categoria per la sua età, così si è trasferita alla Roma. Il suo sogno sarebbe quello di poter tornare in biancoceleste un giorno, ma per ora si gode il suo percorso tra le fila giallorosse facendo ciò che ama con le bambine della sua età.

L’amore per la Lazio e per Immobile

L’amore per i colori biancocelesti è di famiglia: è stato infatti tramandato di padre in figlia. Marzia ci spiega che lei viene da una famiglia di romanisti, ma la famiglia di suo marito è laziale: “Mio padre non c’è più da quando avevo 19 anni, quindi in ‘mancanza’ del nonno romanista, mi sono silenziosamente messa da parte, lasciando a mio marito e mio suocero l’onore di vivere questa sua grande passione insieme ai miei figli e a Carol soprattutto.”

Come si evince dai video sui social, il calciatore preferito di Carol è il Capitano Ciro Immobile. La mamma ci racconta che quando è stata presa alla Roma gli ha scritto una lettera in cui gli prometteva che prima o poi sarebbe tornata alla Lazio e che l’avrebbe sempre tifata: Immobile l’ha letta e l’ha anche condivisa sulle sue stories di Instagram. “Ciro per Carol rappresenta la Lazio. Purtroppo ancora non l’ha mai incontrato” ha detto.

I social e i commenti sotto ai suoi video

Si sa, i social non hanno solo lati positivi. Dopo aver pubblicato il video delle reazioni di Carol durante Lazio-Bologna, diversi utenti si sono indignati per come la piccola esprimesse la rabbia e il dissenso verso alcune scelte arbitrali. Come ci spiega la mamma, però, la piccola viene prontamente ripresa se dice qualcosa di eccessivo e che non bisognerebbe focalizzarsi solo su ciò che dice: “E’ giusto indignarsi a volte. I bambini non sempre si esprimono nella maniera giusta, come facciamo noi adulti del resto. Dietro ad ogni video, c’è molto di più. La sua libertà, le sue passioni, la sua mancanza di preconcetti. Carol viene sgridata e ripresa ogni volta che esagera nei suoi comportamenti, sta imparando a gestire rabbia ed emozioni, il percorso è lungo, e se penso che più di qualche adulto ancora non c’è riuscito, capisco perché lei fa ancora difficoltà…”

Fortunatamente i messaggi di amore e affetto superano di gran lunga le critiche. Sono migliaia i commenti dei tifosi, anche di altre squadre, che difendono e supportano Carol nella sua passione. “Lo sport è per tutti, non conosce età. A volte unisce, altre divide. I bambini sugli spalti gridano, si arrabbiano ed esultano proprio come tutti noi. Perché dovremmo privarli di tali emozioni? Ogni emozione va vissuta appieno, questo insegno ai miei figli. E penso che vada oltre i colori.”

L’appello per il suo compleanno

Carol il 22 agosto compirà 7 anni. Per i bambini nati in estate spesso è complicato festeggiare il compleanno con gli amichetti e di conseguenza è difficile organizzare delle vere feste di compleanno. Ecco perché nei giorni scorsi la piccola ha lanciato un appello in prima persona ai suoi coetanei attraverso un video su TikTok: “Se vuoi puoi venire alla mia festa al Chewing Gum, alle giostre ad Anzio, Villa Claudia. Non mi importa dei regali, basta che ci divertiamo tutti insieme!” In merito all’appello, la mamma non sa se verrà accolto e chi verrà, spera solo che la figlia si possa divertire e passare una serata con i suoi coetanei.















