Calciomercato Lazio, dalla Francia: “Marsiglia interessato ad Acerbi”. I dettagli

Continua a tenere banco in casa Lazio la questione Francesco Acerbi. Il difensore è fuori dal progetto biancoceleste ed è alla ricerca di una nuova squadra. In Italia, l’Inter sembrerebbe essere il club più vicino a lui, con Simone Inzaghi che spinge per riaverlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe però, anche un club estero sarebbe sulle sue tracce. Si tratta dell’Olympique Marsiglia, che nelle ultime ore avrebbe contattato l’entourage del centrale. In passato il club francese si era già interessato ad Acerbi, quando ancora vestiva la maglia del Sassuolo. Adesso può rappresentare una soluzione per l’OM nel caso non arrivasse Eric Bailly dal Manchester United, o se dovesse essere ceduto Duje Caleta-Car.















