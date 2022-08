Elezioni, Lotito candidato per Forza Italia

Le elezioni politiche si avvicinano, con il presidente Lotito che che concorrerà per un posto in Senato. Come riportato da ANSA, il patron biancoceleste sarà tra i candidati in Molise per Forza Italia al Senato, mentre per la Camera correrà il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa. E’ quanto si apprende da fonti del centrodestra.















