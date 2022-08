Auronzo di Cadore, record del bar “all’Hostaria” che chiude per ferie dopo 110 anni

Curioso quanto accaduto ad Auronzo di Cadore, luogo famoso anche per ospitare il ritiro estivo della Lazio da anni, dove il bar “all’Hostaria”, per molti un punto di riferimento ad Auronzo, ha chiuso per ferie la prima volta dopo 110 anni.

È stato aperto ininterrottamente dal 1912, senza mai chiudere per le ferie. Poi, a giugno, prima della stagione estiva, un post pubblicato dalla figlia Valentina annunciava che «Dopo 110 anni, l’Hostaria chiude per ferie», lasciando increduli i clienti più affezionati. Una data storica per un bar gestito ormai da cinque generazioni chiudendo solo la domenica in bassa stagione ma restando aperto 7 giorni su 7 d’estate. Si apre alle 5 e si chiude quando non c’è più gente, significa almeno fino a mezzanotte, racconta il Corriere della Sera.















