Calciomercato Lazio, Durmisi si allontana dal Brondby: la situazione

In casa Lazio c’è ancora da lavorare sul fronte uscite. Tra i giocatore da dover salutare c’è Riza Durmisi, che è attualmente alla ricerca di una sistemazione. Il Brondby, squadra danese, sembrava vicinissima ad accaparrarsi il terzino, ma nelle ultime ora la situazione sarebbe cambiata. Secondo quanti riportato dal portale BT Transfervinduet infatti, si è fatto sempre più insistente l’interesse del club per Christian Sørensen del Viborg. Un’affare che se dovesse andare in porto, eliminerebbe di fatto le possibilità di un ritorno di Durmisi nella squadra dove è cresciuto.













