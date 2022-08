CdS| Reguilon è la prima scelta della Lazio. Acerbi-Inter, mancano poche questioni da risolvere

Sarri sta lavorando sulla linea difensiva e per quanto visto nelle prime due di campionato, qualcosa è cambiato, si dà più importanza al risultato rispetto al gioco, il mister vuole una squadra forte fisicamente, non a caso Sarri vorrebbe Ilic a centrocampo al posto di Luis Alberto. Ecco perché Vecino è stato schierato nell’11 titolare e perché Marcos Antonio in questi primi match è partito dalla panchina, si privilegia maggiore solidità nella mediana. La partita col Torino è stata giocata proprio come era stata preparata in settimana. Lotito oggi chiuderà i suoi impegni per la carica politica, poi lavorerà sul terzino sinistro in entrata. Emerson è vicino al West Ham e la Lazio ha posato gli occhi su Reguilon del Tottenham, che Conte non considera parte del progetto. La formula dell’operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto, la cifra richiesta è 20 milioni. Oltre ad abbassare le richieste per il riscatto, Lotito chiede anche agli Spurs di pagare parte dello stipendio dello spagnolo, che percepisce 3,6 milioni di euro. L’idea è quella di un trasferimento stile Ndombele-Napoli, con il Tottenham che paga al calciatore gran parte dello stipendio. Lotito inizialmente legava l’arrivo di un nuovo terzino, alla partenza di uno tra Hysaj e Fares, che però non hanno offerte, ecco perché il patron biancoceleste si starebbe decidendo ad affondare comunque il colpo, indipendentemente dalle uscite. Saranno poi tanti i terzini nella rosa di Sarri, ma il mister preferisce comunque avere più scelte dato anche il particolare calendario di quest’anno. C’è l’accordo tra Lazio e Inter per Acerbi, prestito di 500 mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni, ma bisogna ancora risolvere la questione stipendi, dato che Lotito ha chiesto al centrale di rinunciare a due mensilità, o all’Inter di saldare il debito. Acerbi ha ricevuto in questi giorni un’offerta anche dal Marsiglia, ma vuole solo l’Inter. Il centrale dovrà poi fare i conti con una tifoseria che non gradisce molto il suo arrivo, ma si dice pronto a far cambiare idea ai tifosi neroazzurri. Nel mentre il tecnico della Juventus, Allegri, inserisce la Lazio tra le possibili pretendenti per la vittoria del campionato.

Corriere dello Sport















