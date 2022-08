GdS| Acerbi-Inter: resta la prima scelta, ma l’Inter prende tempo

Inzaghi vuole Acerbi e il difensore della nazionale ricambia. Lazio e Inter hanno trovato l’intesa sulla formula nell’ultimo incontro tra Lotito e Pastorello (manager di Acerbi), sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri stanno però prendendo tempo, in vista del nuovo scenario che si è aperto con Akanji, disposto a rinnovare di un anno con il BVB (ha il contratto in scadenza tra 10 mesi), così da abbassare le pretese dell’onere richiesto dalla squadra tedesca per il calciatore. Akanji vuole vestire la maglia nerazzurra. Lukaku nel mentre dopo la sua esperienza al Chelsea, consiglia un difensore dei Blues che lo ha particolarmente colpito, parliamo di Trevoh Chalobah, il 23enne verrebbe però ceduto solo in prestito secco. Acerbi resta la prima scelta dell’Inter. Andrà anche risolta la grana delle mensilità di luglio e agosto, che Lotito non vorrebbe pagare al numero 33 biancoceleste. Nel mentre l’Inter riflette.

Gazzetta dello Sport















