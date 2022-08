CorSport | Lazio, l’Olimpico è già a quota 45.000

Dopo il suo esordio da incubo contro Bologna, anche per le ovvie circostanze, Sarri era stato chiaro: “Maximiano? Ha commesso un errore, come fanno i centrocampisti e gli attaccanti. Le mie scelte future non dipenderanno da questi errori”. Sabato a Torino era squalificato, ora rientra a disposizione e la domanda che tutti si pongono è la seguente: Sarri confermerà Provedel, promosso nelle prime due uscite, o rimetterà dentro Maximiano alla caccia del riscatto? A livello psicologico, dare fiducia subito al portoghese potrebbe essere la soluzione migliore per rompere il ghiaccio e togliersi un po’ di pressione, che ovviamente aumenterà con il tempo. Ma al tempo stesso, soprattutto di fronte a Lukaku e Lautaro, con l’Olimpico tutto esaurito, è bene prendersi meno rischi possibili. Da quello che filtra da Formello, la linea di Sarri sembrerebbe essere la seconda. Confermare Provedel, un portiere che ha voluto fortemente il Comandante e che già lo aveva messo in crisi prima dell’esordio stagionale. “Il portiere titolare? Non ho deciso. Maximiano sta lavorando con noi da più tempo, Provedel si è inserito bene. Il campo deciderà, ma entrambi troveranno il loro spazio”. Dichiarazioni risalenti appunto a due settimane fa. Ieri la squadra ha ripreso a lavorare a Formello dopo il giorno libero, c’è ancora tempo prima di prendere la decisione definitiva. Che – va detto – vale solo per l’Inter, perché l’impressione è che il dualismo Provedel-Maximiano, pagato 10 milioni dal Granada, possa durare tutto l’anno. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: