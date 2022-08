CorSport | Lazio, Reguilon sul filo. Altre opzioni dalla Premier

Manca ancora qualche giorno alla chiusura della sessione di mercato: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio l’arrivo di un terzino sinistro non è da escludere anche se il patron Lotito vuole chiudere una cessione; la partenza di Hysaj è bloccata, ma potrebbe bastare quella di Acerbi che è ancora in bilico. La società capitolina ha sondato Reguilon, esterno in uscita dal Tottenham, ma lo spagnolo è stato chiesto anche dal Nottingham Forest. Sul mercato c’è ancora Marcos Alonso, è stato vicino al Barcellona ma il Chelsea ha chiesto 15 milioni per il cartellino e i blaugrana hanno fatto un passo indietro: per partire in prestito dovrebbe rinnovare almeno fino al 2024; è un’ipotesi ghiotta e concretizzabile, ma remota.















