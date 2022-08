Lazio-Inter, Mkhitaryan ancora a rischio forfait

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’Inter potrebbe perdere Henrikh Mkhitaryan in vista della sfida di venerdì contro la Lazio. Il centrocampista armeno ha infatti saltato l’ultimo allenamento in cui Simone Inzaghi sta preparando la sfida di Roma. L’ex giallorosso potrebbe non essere disponibile per la sfida di venerdì a causa di una lesione: ha riportato infatti uno stiramento alla coscia che lo ha fatto saltare le prime gare e probabilmente salterà anche la sfida dell’Olimpico.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: