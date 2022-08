Minala trova squadra: ufficiale il suo arrivo in Sardegna – FOTO

Dopo essere rimasto svincolato, l’ex Lazio Joseph Minala ha trovato una squadra. Il centrocampista giocherà in Serie C, precisamente all’Olbia Calcio, che ha annunciato così il suo arrivo: “Nuovo arrivo in casa Olbia! Di chi si tratta? Ecco tre indizi: Ha giocato in due città che sono state capitali d’Italia. Ha sfidato Hulk. Indosserà la maglia numero 58. Soluzione o domande nei commenti!”.

💣 Nuovo arrivo in casa #Olbia! Di chi si tratta? Ecco tre indizi:

1️⃣ Ha giocato in due città che sono state capitali d’Italia

2️⃣ Ha sfidato Hulk

3️⃣ Indosserà la maglia numero 58 💡 Soluzione o domande nei commenti! pic.twitter.com/QEjFjZYXUV — Olbia Calcio (@olbiacalcio) August 23, 2022















