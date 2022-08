Vigna Clara, apre la nuova sede della Paideia

Manca ormai poco all’apertura della nuova sede della Paideia, storica clinica romana nella quale i giocatori biancocelesti, e non solo, si recano per accertamenti e visite mediche di rito. Come riporta RomaToday, l’inaugurazione ci sarà il 5 settembre: la struttura si trova in via Fabbroni, adiacente al parco dell’Inviolata.















