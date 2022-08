FORMELLO – La sfida all’Inter si avvicina: tanti dubbi di formazione per Sarri

Dopo l’allenamento andato in scena questa mattina, il gruppo biancoceleste è tornato a lavorare a Formello nel pomeriggio. Rispetto al lavoro in palestra svolto in mattinata, Milinkovic è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Terminata la consueta attivazione atletica, seguita da un lavoro di potenziamento muscolare, gli uomini di Sarri hanno lavorato dal punto di vista tattico, terminando la seduta con una partitella a campo ridotto. Al termine della seduta Cataldi e Marcos Antonio hanno continuato a lavorare dal punto di vista atletico, con i due centrocampisti che hanno eseguito degli allunghi.

Dopo la ripresa degli allenamenti andata in scena ieri pomeriggio, il gruppo biancoceleste si è ritrovato a Formello in mattinata per la prima delle due sedute previste oggi. Oltre ad Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine, assenti anche Raul Moro, destinato a vestire la maglia della Ternana, e Milinkovic-Savic, che ha svolto lavoro in palestra. Dopo una fase iniziale incentrata sul riscaldamento, la squadra è stata divisa per reparti, con difensori e portieri che hanno lavorato sul secondo campo. Centrocampisti e attaccanti hanno invece lavorato sul campo centrale, divisi tra rossi e celesti: i primi con Bertini, Marcos Antonio, Basic, Felipe Anderson, Cancellieri e Pedro, i celesti con Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Romero, Immobile e Zaccagni. La squadra tornerà a lavorare nel pomeriggio, a partire dalle 18:00.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: