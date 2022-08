Minala: “La polemica sulla mia età? La Lazio non mi ha mai difeso, ma fa comunque parte del mio cuore”

Ieri Joseph Minala è sbarcato a Olbia, dove avrà inizio la sua nuova avventura calcistica. Il centrocampista, che oggi compie 26 anni, si è raccontato ai microfoni della Nuova Sardegna e ha parlato anche del suo passato in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Il trasferimento è stato fatto un giorno, mi ha convinto il progetto. Rilancio? Ogni anno resetto e riparto da zero. Lazio? Non devo dimostrare nulla a nessuno, specialmente da quando ho capito di non aver avuto le possibilità che mi avrebbero potuto dare in passato. La Lazio mi ha dato la possibilità di esordire, ma ogni volta nonostante tornassi dai prestiti con buone stagioni non ha mai puntato su di me. La Lazio fa comunque parte del mio cuore. La polemica sulla mia età? Non mi hanno mai difeso nonostante sapevo di non nascondere nulla e la mia età è stata accertata. Troppo spesso non sono stato giudicato sul campo.”















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: