Pedullà su Reguilon: “La proposta della Lazio c’è, ma dipende da…”

Il calciomercato sta per concludersi e la situazione Milinkovic-Savic sembra rimanere stabile in casa Lazio. Il serbo, come ogni estate, è al centro del mercato biancoceleste: i tifosi a ogni sessione estiva hanno paura che qualche big possa portalo via dalla Capitale, ma anche per la prossima stagione il centrocampista vestirà la maglia con l’aquila sul petto. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, Lotito pensa al rinnovo del contratto. C’era una promessa tra l’entourage di Milinkovic e il Presidente per farlo andare via con un’offerta tra i 60 e i 70 milioni, che non è mai arrivata. Per questo la Lazio lo terrà e cercherà di prolungare la sua permanenza.















