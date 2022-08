Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Sorpasso del Fulham per Reguilon”. I dettagli

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, la Lazio continua a lavorare sul fronte entrate ed uscite. Gli ultimi affari che Lotito potrebbe chiudere, sarebbero quello di Acerbi in prestito all’Inter e l’arrivo di Sergio Reguilon dal Tottenham. Il terzino spagnolo è in uscita dal club inglese e Sarri spinge per averlo. Nonostante il patron biancoceleste abbia dichiarato il mercato in entrata chiuso, Reguilon potrebbe essere l’ultimo regalo per il tecnico. La trattativa con il Tottenham è stata avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sorpasso da parte del Fulham. La squadra inglese si sarebbe inserita nella corsa al terzino, superando di fatto il club biancoceleste. Reguilon preferirebbe rimanere in Premier League, ma la Lazio rimane comunque forte sul giocatore, anche se prima andrebbero risolti alcuni nodi come l’ingaggio dello spagnolo e il ruolo in squadra di Hysaj.















