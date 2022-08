CHAMPIONS LEAGUE | Sorteggio fase a gironi 2022/2023, ecco le avversarie delle quattro italiane

In seguito all’incontro tra l’Inter e Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, avvenuto lo scorso martedì, arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile approdo del difensore della Lazio in nerazzurro.

Come riporta Damiano Er Faina sul proprio profilo Twitter, in queste ore Acerbi sarebbe atteso in quel di Milano, insieme al proprio entourage, per ultimare i dettagli che lo porterebbero all’Inter dal suo ex allenatore Simone Inzaghi.

#Inter #Acerbi in queste ore sarà a#Milano con il suo Entourage per

ultimare i dettagli con la squadra di #Inzaghi. — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) August 25, 2022















