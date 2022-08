Oddo: “La Lazio ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. Ecco chi mi somiglia di più tra Dumfries e Lazzari…”

Massimo Oddo ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui presenta il big match di domani sera, Lazio-Inter. L’ex terzino biancoceleste si è esposto e ha detto la sua: “La rosa biancoceleste è forte, ben allenata, conta su giocatori validissimi. Non so se la Lazio possegga i valori tecnici dell’Inter, probabilmente sulla carta ha qualcosina in meno. Ma parliamo comunque di una grande squadra, con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Inter compresa.” In seguito ha messo a paragone le caratteristiche tecniche di Dumfries e Lazzari con le sue: “Dumfries mi assomiglia più di Lazzari. Il laziale è un brevilineo, rapido. L’olandese, invece, è difensore a tutta fascia, in termini di caratteristiche e fisicità è più completo.“















