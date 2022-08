Ruben Sosa: “Lukaku è un grande giocatore, ma preferisco Immobile”

Luca Ravenna, comico di stand up comedy e tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Laziopress. Queste le sue dichiarazioni in vista della prossima partita di campionato tra la Lazio e Inter, prevista venerdì alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.

Un commento sull’Inter di quest’anno.

“È sicuramente molto presto per dirlo, avendo visto solo quest’Inter mourinhiana che si è lanciata all’arrembaggio con il Lecce ed è riuscita a vincere sul campo. Invece, la sfida contro lo Spezia è stata molto semplice per i nerazzurri. Di fatto la partita di venerdì sarà il primo vero test sia per l’Inter che per la Lazio”.

Cosa pensi della passata stagione di Inzaghi con i nerazzurri?

“L’anno scorso con Inzaghi è andata molto bene: è stata una bellissima stagione, peccato per la parte finale in cui il Milan ci ha superato. Questo è l’anno in cui Simone può dimostrare di essere un grande allenatore”.

Ipotesi difensore centrale. Come vedresti l’eventuale arrivo di Acerbi?

“L’anno scorso ho visto Lazio-Milan e quello sciagurato intervento che purtroppo ha permesso a Ibra di segnare all’Olimpico. A noi serve sicuramente un difensore centrale e Acerbi potrebbe essere un buon candidato, essendo un fedelissimo di Inzaghi”.

Che partita ti aspetti venerdì? Te la senti di fare un pronostico?

“L’anno scorso ho fatto il pronostico ed è andata male, quindi non azzarderò nessun risultato. Lazio-Inter è sempre una partita molto particolare: i biancocelesti hanno un buon gioco e Immobile è un attaccante di livello che potrebbe fare la differenza”.

Ti ho chiamato di proposito, vedendo i trascorsi…

“Lo so benissimo, mi fa molto piacere (ride, ndr). Pensa che ci ho pensato anch’io a quell’intervista rilasciata prima del 3-1 allo stadio Olimpico”.

La tua comicità si basa spesso sulla presa in giro degli stereotipi. Quali sono gli stereotipi del tifoso interista e quali di quello laziale?

“L’interista si dice che sia un po’ “bauscia”, cioè borghesotto. Siamo un po’ snob, ma molto innamorati della nostra squadra: tendiamo sempre ad andare allo stadio, indipendentemente dai risultati ottenuti. Con presidenti filippini, cinesi, milanesi… non abbiamo nessun problema. Quelli della Lazio, invece, sono molto presenti; non ho mai incontrato un tifoso occasionale. Però, devo ammettere che ho sempre paura a parlare del calcio romano…essendo tifoso di un’altra squadra, la questione è molto delicata”.

In uno spettacolo di stand-up comedy, chi della Lazio o dell’Inter vorresti tra il pubblico e perchè.

“Della Lazio Acerbi, sicuramente. Potremmo parlare dello scorso aprile (ride, ndr). Anche se della Lazio ce ne sono tantissimi, ma forse non vorrei Mihajlovic perchè sarebbe difficile farlo ridere; invece, mi piacerebbe scherzare con Couto. Dell’Inter vorrei tra il pubblico Brozovic, oppure Barella perchè è sardo. Come tutti i sardi, il suo modo di ridere sarebbe in contro tempo”.















