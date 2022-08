Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lotito ha investito in questa sessione estiva di calciomercato, questo è innegabile, anche se mancherebbe una pedina fondamentale, il terzino mancino. Non dimentichiamoci inoltre che tutti i big sono stati trattenuti, Milinkovic su tutti. Il patron biancoceleste non lo aveva messo in vendita e nessuno ha portato un’offerta all’altezza del calciatore. Lotito nel mentre pensa al rinnovo per il 21 biancoceleste, per evitare di perderlo a zero. Ieri l’agente di Reguilon ha presentato al Tottenham la proposta dell’Atletico Madrid per il suo assistito. La Lazio ancora non si era mossa in maniera concreta, fino a ieri sera, quando il patron della Lazio è tornato a Roma e ha iniziato la trattativa con gli Spurs. L’Atletico Madrid fa la Champions, ma lo spagnolo davanti nelle gerarchie, avrebbe Renan Lodi. C’è anche il Fulham, ma non sembra essere una minaccia. Lotito dovrà affrettare le trattative se non vuole perdere il talento classe ’96, che l’Atletico Madrid potrebbe anche chiudere in giornata. L’Inter proverà in questo week end a sbloccare uno tra Chalobah, per il quale anche il Milan sembra interessato e Akanji, in caso di risposta negativa si andrà su Acerbi, per il quale sono stati già trovati gli accordi, lunedì potrebbe essere la giornata chiave per il trasferimento del centrale in nerazzurro. Oggi alle 13 la Lazio saprà chi dovrà affrontare nel girone di Europa League, la competizione inizierà l’8 settembre e terminerà il 3 novembre.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: