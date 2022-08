Lazio-Inter, Pedro nel post partita: “Sogno Champions. Sarri mi ricorda Guardiola”

Nel post partita di Lazio–Inter, Pedro è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sono molto contento per la vittoria, oggi il lavoro della squadra è stato incredibile. Grazie ai tifosi presenti allo stadio. È sempre bello fare gol e sono felice per questa vittoria, possiamo combattere e dobbiamo continuare così. Possiamo farcela per la Champions, anche se il percorso è lungo. Sarri mi ricorda Guardiola perchè vuole pressare e avere il possesso palla. Il gioco di Sarri va solo messo in pratica”.















