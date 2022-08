SERIE A | Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: la scelta su Manuel Lazzari

Intervenuto ai microfoni di TMW, il talent di DAZN ed ex giocatore biancoceleste Marco Parolo ha commentato la sfida tra Lazio e Inter che andrà in scena tra pochi minuti.

Queste le sue parole:

”Lazio-Inter è una delle due partite più importanti di questa giornata. Quella di questa sera è l’evoluzione delle partite dello scorso anno perché sia Inzaghi che Sarri sono due grandi allenatori e hanno lavorato 12 mesi in più con le rispettive squadre. L’attacco? Entrambe le squadre hanno una fase offensiva importante. Sarà una bella sfida, un test per la difesa della Lazio fondamentale. L’Inter deve stare attenta alle ripartenze della Lazio.

Immobile ha sempre dimostrato che quando trova un ambiente che ha fiducia il lui dà il massimo. Il lavoro che fa in Nazionale non è stato considerato perché si guarda solo ai gol”

“La Lazio ha fatto un mercato interessante, ha preso giovani che conoscono il nostro campionato e che sono un valore aggiunto per Sarri. Acerbi all’Inter? Sarebbe un buon rinforzo per l’Inter, perfetto per completare un reparto già forte”

Msrcos Antonio? Non lo conosco, ne ha parlato De Zerbi molto bene. Mi ricorda Maxime Lopez che dicevano che non poteva giocare in Italia, ma invece ha dimostrato di poterci stare. Quando comincerà l’Europa League lo vedremo meglio: a me è un giocatore che incuriosisce molto. Può giocare con Luis Alberto, il brasiliano ha anche capacità difensiva”

“Milinkovic l‘ho visto meglio a livello fisico rispetto all’inizio degli altri campionati. Lui queste partite le sente molto ed è uno di quelli che segna sempre all’Inter”

“La Lazio la vedo un po’ indietro, davanti vedo il Milan anche se deve sistemare il centrocampo, poi Inter, Napoli e Juventus. Il Napoli ha fatto un mercato ottimo è una squadra che promette bene”















