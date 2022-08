Sorteggio fase a gironi Europa League, Lazio inserita nel Girone F: ecco le tre avversarie dei biancocelesti

Si è da pochi minuti concluso il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2022/2023 ad Istanbul. La Lazio, che partecipava come testa di serie nell’urna uno, è stata inserita nel Girone F.

Nella seconda urna del sorteggio, i biancocelesti hanno pescato gli olandesi del Feyenoord, finalista della passata edizione della Conference League. Come secondo avversario affronteranno il Midtjylland, squadra danese uscita dai playoff di Champions League contro il Benfica. Mentre come ultimo avversario uscito dalla quarta urna, la Lazio ha trovato lo Sturm Graz, squadra che milita in Austria.

GIRONE F

LAZIO (ITA)

Feyenoord (OLA)

Midtjylland (DAN)

Sturm Graz (AUS)















