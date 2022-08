Torino, Juric in conferenza torna sul match con la Lazio: “E’ stata una roba impressionante”

Durante la conferenza stampa in vista di Cremonese-Torino, il tecnico granata Ivan Juric è tornato sul match dello scorso sabato contro la Lazio, spendendo parole positive nei confronti dei biancocelesti. Ecco le sue parole:

Come sta Radonjic e quanto può essere decisivo?

“E’ da quattro anni che non fa quattro gare di fila per 90 minuti. Vogliamo portarlo al massimo delle condizioni, Sanabria che impazzisce e fa tanti gol, Pellegri esplode: questo è il nostro lavoro, ma non abbiamo certezze. Si intravede il talento di Radonjic, ora vogliamo portarlo ad essere continuo. E così vale per tutti i nostri attaccanti. Immobile fa 25 gol all’anno ed è una sicurezza, noi speriamo che esplodano tutti. Non sappiamo cosa possa fare Radonjic, magari esplode domani o chissà…La Lazio ha corso 10 chilometri più di noi, ecco perché abbiamo creato poco. C’era un grande sacrificio da parte loro, poche volte abbiamo messo Radonjic uno contro uno con Patric. E’ l’unica squadra che ho visto ad aver fatto questi metri, è stata una roba impressionante“.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: