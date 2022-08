Ecco il calendario per la fase a gironi di Europa League, esordio in casa per la Lazio

Terminato il primo big match della stagione per la Lazio, che vince per 3-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’Olimpico ieri era una bolgia, i tifosi hanno dato una grande spinta alla squadra nel corso del match. In tribuna Tevere erano presenti anche due ex storici calciatori e capitani della Lazio, parliamo di Tommaso Rocchi e Cristian Ledesma.

