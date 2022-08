La gioia di Cataldi: “Una serata tutta per noi” – FOTO

C’è un valzer di terzini sinistri in Europa. Ne serve uno anche alla Lazio, sembrava potesse essere Reguilon del Tottenham, ma secondo quanto riporta Matteo Moretto su Twitter, lo spagnolo sta per tornare in patria. Stando a quanto ha scritto l’esperto di calciomercato, l’Atletico Madrid starebbe per ingaggiare Reguilon a titolo temporaneo. Niente Lazio né Nottingham Forest, quindi: il club inglese, tra l’altro, avrebbe chiuso per Renan Lodi in prestito con diritto di riscatto.















