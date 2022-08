SERIE A | Vincono Salernitana e Atalanta. Stasera Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli

Salernitana conquista la prima vittoria in questo campionato contro la Sampdoria. All’Arechi la partita delle 18:30 finisce 4 a 0 (7′ Dia, 16′ Bonazzoli, 50′ Vilhena, 76′ Botheim). Invece al Bentegodi di Verona, l’Atalanta vince per 1 a 0 contro l’Hellas Verona grazie alla rete nella ripresa di Koopmeiners. I tre punti permettono alla squadra di Gasperini di agganciare Milan, Roma, Lazio e Torino in vetta alla classifica.

Alle 20:45 andranno in scena le ultime due partite della terza giornata di campionato: Fiorentina–Napoli e Lecce–Empoli.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: