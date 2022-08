29 agosto 1998, 24 anni fa la vittoria della prima Supercoppa Italiana della storia: il ricordo della Lazio | FOTO

Non gli va proprio giù a Maurizio Sarri, venerdì sera dopo la vittoria sull’Inter scuoteva la testa in conferenza stampa. “Abbiamo preparato benissimo la gara di oggi? Adesso però dobbiamo scordarci settimane e allenamenti così perché ricomincia il calcio usa e getta, il calcio moderno che a me non piace”. Tradotto: con una partita ogni 72 ore, tra trasferte e viaggi, tecnico non potrà più lavorare tanto sul campo, la cosa che predilige di più. Anche se per questa primo tour de force che culminerà con la sosta per le nazionali di settembre la Lazio è stata ‘fortunata‘, perché avrà in calendario tre gare all’Olimpico di seguito in una settimana.

Eccolo, allora, il calendario fino a metà del prossimo mese dei biancocelesti. Che mercoledì alle 18.30 giocheranno a Genova contro la Sampdoria, mentre sabato sera all’Olimpico è di nuovo tempo di big match: dopo l’Inter venerdì, arriva il Napoli di Spalletti alle 20.45. Cinque giorni dopo comincerà l’Europa League con il Feyenoord che verrà a Roma giovedì 8 settembre (ore 21), mentre il weekend seguente – con date e orari ancora da stabilire – è in programma Lazio-Verona. Il 15 settembre trasferta in Danimarca contro il Midtjylland per poi arrivare alla sosta con il viaggio in Liguria per affrontare lo Spezia, anche questa partita con gli orari ancora da ufficializzare.

Tuttomercatoweb.com.















