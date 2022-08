Calciomercato | Inter, a rischio l’operazione Acerbi

La rivoluzione sarriana colpisce ancora. Provedel, Casale, Romagnoli e Cancellieri, quattro nuovi acquisti su otto complessivi voluti dal tecnico toscano sono italiani e, dopo tanto tempo, sono ben sei giocatori su undici ad aver cominciato la sfida poi vinta contro l’Inter, un record per la Lazio degli ultimi anni. La Roma contro la Juve ha cominciato solo con quattro italiani, Allegri ne ha schierati tre (due subentrati), l’Inter quattro (più uno) il Milan addirittura solo due (quattro in totale con Gabbia e Pobega entrati dopo). Mancini dovrà venire più spesso all’Olimpico a seguire i candidati alla maglia azzurra. Immobile e Zaccagni sono punti fermi della Nazionale. Negli ultimi mesi Ciro aveva pensato all’addio, poi la retromarcia anche perché i giovani (Scamacca e Raspadori su tutti) non è che abbiano entusiasmato nelle ultime uscite dell’Italia. Lazzari ha tre presenze ma ora si è adattato alla difesa a quattro e potrebbe tornare utile, così come Cataldi, che ancora deve esordire. Romagnoli vanta 12 partite e 2 gol con l’Italia ma tutte fino al novembre 2019. Il leader della difesa laziale sogna di tornare in azzurro. Infine Cancellieri, Sarri ci punta molto, Mancini lo vede come esterno, lo ha fatto esordire lo scorso giugno dopo un lungo stage nella sfida di Nations League contro la Germania. Almeno stavolta le lamentele di Gravina sui pochi italiani schierati in queste prime giornate in serie A non riguardano la Lazio. Acerbi oggi all’Inter. Visite mediche a Milano e firma sul contratto fino al prossimo giugno. Ha rinunciato a due mensilità, quasi 500 mila euro pur di riabbracciare Simone Inzaghi e provare a rilanciarsi. Prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni, se ne riparlerà tra dieci mesi. Per il resto non sono previsti acquisti a meno di clamorosi cambiamenti di strategia. Restano da piazzare Kijine, Akpa Akpro, Durmisi e Fares mentre Kamenovic resterà in rosa come esterno mancino. Nel vertice di mercato dopo la vittoria contro l’Inter, Sarri ha ribadito la speranza di avere un difensore di piede sinistro in più ma si è detto comunque soddisfatto di quanto fatto finora dalla società. L’ex laziale Onazi torna in Italia per giocare con la Caserta in serie D.

