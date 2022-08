CorSera| Rissa in campo tra Balotelli e Montella a fine partita- VIDEO

Mario Balotelli (32 anni) sabato al termine della partita della massima serie turca fra Adana e Ümraniyespor, finita 1-0, ha litigato con Vincenzo Montella, il suo allenatore all’Adana Demirspor, che ancora credeva in lui, nonostante i precedenti. Qualcosa si è rotto, forse definitivamente. Supermario entra in campo a fine primo tempo, nei minuti finali del match perde palla a centrocampo e fornisce l’occasione del pareggio agli avversari, al termine della gara Montella lo rimprovera davanti a tutti e Balotelli gli risponde a tono. Scatta la rissa in campo. Montella nel post partita: «Posso dire che da Balotelli ci aspettiamo di più. Poi l’adrenalina può far dire altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me è finita lì». Balotelli invece ha postato su Instagram un quadro che lo ritrae accanto a un leone che ruggisce. Sarà un messaggio? Il classe ’90 sogna un ritorno in Serie A, ma è molto difficile che ciò accada.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Corriere della Sera















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: