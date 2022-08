EUROAVVERSARIE | Tris di vittorie per Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland. I danesi superano il Brøndby in trasferta

Tre su tre. Quattro considerando la Lazio: tutte le squadre inserite nel Gruppo F di Europa League hanno chiuso il proprio match di campionato, in questo weekend, con un successo. Mancava solamente il Midtjylland: il club danese, da pochi minuti, ha chiuso la 7° giornata di campionato con la vittoria per 0-2 in casa del Brøndby. Entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo, con il calcio di rigore trasformato da Evander al 14° e la rete di Pione Sisto al 26°. Grazie a questi tre punti, il Midtjylland sale a quota 9 punti dopo sette giornate, occupando il settimo posto, a -7 dalla testa della classifica.

La vittoria della Lazio di venerdì contro l’Inter (3-1), e quella del Feyenoord di ieri sera contro l’FC Emmen (4-0), non sono gli unici successi delle quattro squadre inserite nel Gruppo F dell’Europa League. Quest’oggi è scesa in campo la seconda euroavversaria dei biancocelesti, ovvero lo Sturm Graz, impegnato in casa del Rapid Vienna. Dopo il vantaggio dei padroni di casa al 15°, gli ospiti hanno prima trovato il pari dopo neanche dieci minuti con Wüthrich, e poi, all’86°, con il Rapid rimasto in dieci uomini due minuti prima, trovano il gol del definitivo 1-2, con il calcio di rigore trasformato da Horvat. Successo che porta lo Sturm Graz al terzo posto in classifica con 11 punti dopo sei giornate del campionato austriaco. Primo posto occupato dal LASK, secondo dal Salisburgo, rispettivamente con cinque e quattro punti in più.

Nella giornata di giovedì, la Lazio ha scoperto le tre avversarie che affronterà nella fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Inseriti nel Gruppo F come teste di serie, i biancocelesti hanno trovato gli olandesi del Feyenoord nella 2° urna, i danesi del Midtjylland nella 3° e gli austriaci dello Sturm Graz nella 4°.

A scendere in campo per prima, in questo weekend di campionato, è stata proprio la Lazio, con la bellissima vittoria per 3-1 contro l’Inter, in uno dei due anticipi della 3° giornata di Serie A. Quest’oggi invece è stato il turno del Feyenoord, primo avversario dei biancocelesti nella 1° giornata della fase a gironi di Europa League. In casa contro l’FC Emmen è arrivato un successo con un netto 4-0, firmato Timber, Giménez, Rasmussen e Szymański. La vittoria porta il Feyenoord momentaneamente in solitaria al primo posto del campionato olandese, con 10 punti raccolti dopo quattro giornate.

