GdS| Le ali biancocelesti tornano a volare. Acerbi attende il via libera dell’Inter

Pedro è arrivato alla Lazio già avanti con l’età, Sarri quando ha saputo della possibilità di prendere un calciatore del genere ha detto subito sì. Il contratto dello spagnolo avrà durata fino a giugno 2023, ma contiene una clausola che permette di prolungare l’accordo fino al 2024. I suoi 35 anni non si fanno sentire, quando entra in campo riesce sempre a incidere sulla gara, corsa, dribbling, tiro in porta, non gli manca proprio niente. Vuole vincere con la maglia della Lazio, lo ha ribadito a più riprese, questo lo potrebbe portare a prolungare il contratto con i biancocelesti. I laziali attendono un terzino sinistro, ma sembra che per l’ennesimo anno la Lazio si troverà con un giocatore non di ruolo su quella fascia. Reguilon è andato all’Atletico Madrid, Lotito non era convinto dell’acquisto, ora resteranno solo soluzioni delle ultime ore di mercato. Kamenovic non è stato convocato contro il Torino e non lo sarà nemmeno con la Sampdoria. La Lazio voleva mandarlo in prestito, ma dopo il contatto di ieri tra Lotito e Kezman, l’agente di Kamenovic, il patron è tornato sui suoi passi, Kezman non vuole far spostare il giocatore e il ragazzo vuole ritagliarsi il suo posto in rosa. Acerbi oggi non sosterrà le visite mediche per ultimare il suo passaggio all’Inter. Bisognerà attendere un altro paio di giorni, serve ancora il via libera definitivo. Oggi Pastorello avrà nuovi contatti con la sede di viale della Liberazione. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni, il calciatore ha rinunciato alle mensilità di luglio e agosto come richiesto da Lotito. In nerazzurro guadagnerà 2,1 milioni netti. Akpa Akpro è sempre più vicino al Lecce, domani potrebbe essere la giornata chiave del passaggio. L’ivoriano non arriva al milione di stipendio. L’ex Lazio Felipe Caicedo ha accettato la proposta dei sauditi dell’Abha FC, firmerà un contratto da 5 milioni a stagione.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: