LAZIO WOMEN | Presentate le nuove giocatrici a Formello

In vista dell’inizio del campionato di Serie B, al centro sportivo di Formello è stata presentata la rosa della Lazio Women.

Tra i volti nuovi abbiamo:

– Sofia Colombo, centrocampista proveniente dall’INTER

– Armelle Khellas, difensore centrale proveniente dalle giovanili del LIONE

– Letizia Musolino, centrocampista proveniente dalla SAMPDORIA

– Silvia Vivirito, centrocampista proveniente dal CORTEFRANCA

– Angela Orlando, esterno di difesa proveniente dalla ROMA CF

– Sofieke Jensen, centrocampista olandese classe 1999 con esperienza in serie A ex sassuolo, ex Napoli, proveniente dal San Marino

– Louise Eriksen, centrocampista danese, sorella del calciatore Christian Eriksen, proveniente dal KOLDING squadra professionistica della serie A danese

Tra le conferme:

– Noemi Visentin, attaccante

– Francesca Pittaccio, esterno difensivo

– Emma Guidi, portiere

– Arianna Pezzotti, esterno difensivo

– Antonietta Castiello, centrocampista

– Serena Natalucci, portiere

– Chiara Groff, centrale difensivo

– Federica Savini, centrale difensivo















