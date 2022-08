Lotito: “Da candidato, sono a disposizione per fa sì che il Campobasso torni nel calcio professionistico. La Lazio deve qualcosa a questa Società” – VIDEO

Intervenuto alla stampa molisana, il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della sua candidatura per FI in Molise al Senato, esprimendosi in merito ai propri impegni da candidato.

Queste le sue parole:

“Si strumentalizzando sul fatto che io venga qui con la scusa di comprare il Campobasso per prendere i voti, no non è assolutamente vero. Io dico solamente che sono a disposizione, anche con un coinvolgimento in prima persona. Questo lo dico perché da candidato e spero da eletto, questo dipenderà da voi, che il Campobasso ritorni nel calcio professionistico perché i tifosi meritano questo. Voglio inoltre risarcire il Campobasso, perche se vi ricordate la Lazio nel 1987 n uno spareggio a Napoli determinò la retrocessione del Campobasso. Dunque oggi la Lazio deve ridare qualcosa al Campobasso e io sono a disposizione per questo.”

Di seguito il video con le dichiarazioni del Patron biancoceleste:















