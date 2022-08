Atletico Madrid, ufficiale l’acquisto di Reguilòn

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per analizzare il momento dei biancocelesti e la situazione legata ad alcuni giocatori tra cui Provedel, vera rivelazione della squadra di Sarri. Queste le sue parole: “La Lazio può contare su un anno in più con Sarri e può dare fastidio. Milinkovic? Sono 4-5 anni che è sul mercato, tutti lo vogliono ma poi resta alla Lazio. E’ un giocatore di alto livello e se la Lazio ha la forza di trattenerlo significa che c’è l’intenzione di pensare in grande. Luis Alberto? L’importante è che resti con la testa giusta e con la volontà di far parte di questo gruppo importante. E’ come se fosse un acquisto importante. Provedel? Si gioca il posto con Maximiano, che si è presentato non bene facendosi espellere. Provedel ha sfruttato le sue occasioni e ora credo che sia giusto proseguire con lui. Chi giocherà meglio, continuerà. Io andrei avanti con Provedel anche perchè sono di pari livello: l’ex Spezia è subentrato e ha fatto subito bene. E’ normale proseguire su questa strada”.

