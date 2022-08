ESCLUSIVA| Sampdoria-Lazio, il doppio ex Bazzani: “Possiamo aspettarci di tutto ma i biancocelesti stanno meglio, per la Champions ci sono anche loro”

andrà in scena Sampdoria-Lazio, la quarta giornata di questo campionato che vede al momento i biancocelesti a 7 punti dopo due vittorie, tra cui l’ultima di alto livello in casa contro l’Inter, e il pareggio in casa del Torino. Una gara in cui i ragazzi di Sarri dovranno dimostrare di essere maturati rispetto allo scorso anno in cui in più di un’occasione dopo una vittoria importante è arrivata una caduta a livello psicologico. Per commentare questa gara è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it il doppio ex Fabio Bazzani.

Che gara dobbiamo aspettarci?

Una partita dal difficile pronostico. Se si guarda alle ultime due giornate si può pensare che non ci sia partita. Ad esempio la Lazio che ha fatto una grandissima partita contro l’Inter mentre la Sampdoria uno scivolone a Salerno. Ma ogni gara ha una storia a sé e i blucerchiati avranno sicuramente voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Ho visto però una Lazio molto in palla, che sta crescendo sotto la guida di Sarri e sta capendo il suo calcio, quindi è normale che la Lazio la vedo favorita, ma non sarà comunque una partita facile in casa della Samp.

La Sampdoria sembrava essere iniziata bene, con buone prestazioni contro Atalanta, nonostante il risultato bugiardo, e Juventus. Poi la caduta a Salerno. Che stagione sarà secondo te?

E’ chiaro che in casa la Sampdoria ha il pubblico a favore e in casa gioca sempre meglio, mentre con la Salernitana ha proprio sbagliato partita, hanno fatto fatica a opporre resistenza in confronto alla Salernitana che è stata migliore in ogni circostanza. Non dovranno riproporre questo atteggiamento, per cui mi aspetto che diano più filo da torcere nonostante i biancocelesti abbiano una squadra nettamente superiore alla Samp. Però anche così i blucerchiati dovranno costruire la propria salvezza in questa stagione fornendo delle buone prestazioni in casa anche in partite come queste.

Dopo alcuni anni di difficoltà Giampaolo è tornato alla Samp dove aveva fatto già bene diversi anni fa. Il percorso intrapreso con lui è quello giusto secondo te?

Giampaolo lo scorso anno è subentrato, quest’anno hanno deciso di ripartire insieme e, nonostante i problemi societario che ci possono essere, entrambe le parti hanno deciso di ripartire insieme conoscendosi comunque a vicenda. Per cui da entrambe le parti c’è la fiducia di fare bene con tutte le difficoltà da affrontare.

Questo è l’anno in cui Sarri potrà abbracciare il suo modo di giocare?

Lo scorso anno è stata una stagione a sé, in quanto c’è stato un gioco e un’impronta ben diversa da quella a cui si era abituati. Può esserci stata anche una crisi di rigetto da parte di alcuni elementi. Ora qualcosa è cambiato: sono arrivati dei giocatori funzionali, si è deciso di lasciar andare alcuni giocatori che probabilmente avevano fatto il loro corso. E’ una squadra più simile al pensiero del mister e lo vedremo sempre di più. Partita con l’Inter a parte, anche i 4 punti contro Bologna e Torino fanno capire la direzione che si è intrapresa.

La Lazio in questa stagione potrà lottare per un posto nell’Europa che conta?

Sarà una gara più equilibrata lì sopra. La Lazio si è rinforzata, la Juventus e la Roma anche. Il Napoli, da che sembrava essere un passo indietro, ha fatto delle mosse intelligenti secondo me mantenendo anche Osimhen, se alla fine rimarrà. Secondo me però la Lazio ha le possibilità di lottare per entrare nelle prime 4. Poi se non dovesse rientrare non sarà un fallimento: ci sono anche altre squadre secondo me compresa anche l’Atalanta, che ogni anno sembra avere qualcosa in meno e poi te la trovi sempre lì. Però quest’anno chi vuole andare in Champions dovrà fare i conti anche con la Lazio, così come i biancocelesti dovranno fare i conti con una concorrenza importante.

Infine prendendo Sampdoria e Lazio, cosa significano per te queste due società?

Con la Sampdoria è stata un’esperienza più lunga e profonda, ma la Lazio mi ha dato la possibilità di giocare in una società importante e prestigiosa. Una parentesi breve in prestito ma con ottimi ricordi. Poi la Samp è stata chiaramente un’esperienza più profonda, ma la parentesi a Roma mi ha lasciato comunque delle belle sensazioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: