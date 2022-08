SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria

Turno infrasettimanale della Serie A, la quarta giornata sarà Sampdoria–Lazio. Dopo la grande prestazione allo stadio Olimpico, i biancocelesti vogliono confermarsi e riuscire a strappare più punti possibili fuori casa, cercando di calibrare le forze in vista del prossimo big match che attende gli uomini di Sarri, la partita contro il Napoli. In totale sono 120 gli scontri tra le due squadre in competizioni ufficiali, con il seguente bilancio: 28 vittorie Sampdoria, 36 pareggi e 56 vittorie Lazio.

LA SAMPDORIA – La squadra di Giampaolo ha iniziato bene questo inizio di campionato, riuscendo a fermare la Juventus in casa nella seconda giornata. Dopo il pesante ko contro la Salernitana, i blucerchiati proveranno in tutti i modi a regalare ai propri tifosi la prima vittoria a Marassi.

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar, Leris, Rincon; Sabiri; Djuricic, Caputo

LA STELLA – Una pedina inamovibile dello scacchiere di Marco Giampaolo è Abdelhamid Sabiri, pronto a dire la sua anche in occasione di Sampdoria-Lazio. Il centrocampista marocchino è uno dei giocatori chiave del club blucerchiato, emerso con forza come una delle rivelazioni della seconda parte della scorsa stagione. Anche nel precampionato si è messo in luce con prestazioni di livello e gol, tanto da assicurarsi la sua permanenza a Genova.

IL PRECEDENTE – Il 5 dicembre 2021 la Lazio torna alla vittoria per 1-3 dopo un ottimo primo tempo con le reti di Milinkovic Savic e una doppietta di Immobile. Nella ripresa il serbo era stato espulso, permettendo alla Sampdoria di rendersi più pericolosa e accorciare le distanze con il gol di Gabbiadini.

