CONFERENZA SARRI – “Mercato? Il Presidente sa da tempo cosa ci manca. Casale ha grandissime qualità, sarà una pedina importante per il futuro”

Al termine della partita sfumata negli ultimi minuti,è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Cosa è successo negli ultimi minuti?

“Niente. Negli ultimi minuti abbiamo rinviato due cross, ci siamo aperti in una palla che non era nostra e abbiamo subito il gol. La squadra ha fatto una buona partita, è venuta qui concentrata, applicata e vogliosa. Ha concesso poco e creato tanto. L’unico appunto che si può fare è che abbiamo avuto sei-sette situazioni per chiuderla la partita e in quel momento abbiamo tanto l’impressione di leziosità. Per il resto la squadra ha fatto una partita seria”.

Come sta Casale?

“Sta bene e ha grandissime qualità, è un giocatore veloce e tecnico. Ha due motivi per avere un po’ di tempo: uno è caratteriale e il secondo è tattico. Sarà una pedina importante per il futuro della Lazio e parlo a breve termine”.

Nella ripresa era nervoso perché vedeva una squadra leziosa?

“Non ero nervoso, mi dava fastidio era il caldo. So che voi siete fortemente influenzati dal risultato, ma se analizzo la prestazione esco confortato da questa prestazione”.

Come stanno Felipe Anderson e Romagnoli?

“Romagnoli ha avuto una sensazione di crampo al flessore che diventava più fastidiosa. Felipe ha un taglio, gli hanno messo cinque punti. Speriamo che la ferita non si gonfi e poterlo recuperare in tre giorni”.

La squadra alla fine era delusa.

“E’ giusto che la squadra esca con una bella incazzatura. Io se devo analizzare lucidamente la prestazione devo arrivare a conclusioni un po’ diverse. Anche io ero notevolmente arrabbiato”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“Di calcio sento parlare poco, di mercato tanto. L’80% di voi è disoccupato (ride ndr). Regali? Non credevo neanche a Babbo Natale, mi aspetto poco da tutti… Sono contento dei ragazzi che ho e l’unica cosa che ci può mancare è un difensore esterno di piede sinistro ma questo il presidente lo sa da tempo. Chi c’è sta facendo bene, ma a volte trovi squadre chiuse e costruire da dietro con un destro a sinistra è complicato. La preoccupazione principale però è far crescere questi ragazzi e se continuano a lavorare con questa intensità possono diventare giocatori per noi fondamentali”.

E’ più sereno o più incavolato? E’ parsa una squadra presuntuosa?

“Leziosità. E’ un particolare di cui abbiamo parlato. Questo sei povero da giovane e poi diventi ricco guardi chi è più ricco di te. Sei contento, ma hai un giramento di c*******. Io oggi ho questa sensazione (sorride ndr). In questo momento della stagione la prestazione conta più del punto in più o in meno”.

