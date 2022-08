La Lazio più italiana degli ultimi 15 anni. Sarà la nuova linea del club?

Nella sessione estiva di calciomercato che ormai sta giungendo al termine, la Lazio ha completato otto acquisti totali, di questi, ben quattro sono calciatori italiani, nello specifico parliamo di Provedel, Romagnoli, Casale e Cancellieri. Nell’ultima partita di campionato con l’Inter, mister Sarri ha schierato dal 1′ ben sei italiani: Provedel, Romagnoli, Lazzari, Cataldi, Zaccagni e Immobile. Quella di quest’anno è la Lazio più italiana dal 2007. Tutti questi calciatori svolgono poi un ruolo di primo piano nella rosa biancoceleste. Dei nuovi acquisti solo Casale deve ancora debuttare in una partita ufficiale con l’aquila sul petto, ma arriverà presto il suo momento, l’ex Hellas Verona è stato una richiesta esplicita di Sarri e non appena troverà la miglior forma sarà pronto a scendere in campo agli ordini del mister. Chissà se la sua chance arriverà proprio contro il Napoli, che nelle ultime due sessioni di mercato aveva mostrato particolare interesse per il difensore classe ’98, magari nei minuti finali del match. In queste prime giornate la linea del mister è chiara, i titolari sono Romagnoli e Patric, ma le cose potrebbero cambiare, soprattutto per gli impegni che la Lazio si troverà ad affrontare tra pochi giorni, con l’inizio dell’Europa League. Casale e Gila scalpitano. Nelle prossime sessioni di mercato vedremo se questo sarà il trend futuro della società biancoceleste, ma una cosa è certa, per far tornare gli Azzurri competitivi, c’è la necessità assoluta di investire nei giovani talenti italiani, offrendogli una vera chance nel nostro paese, senza spingerli verso altri campionati.

