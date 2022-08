MOVIOLA| Sampdoria-Lazio, corretta la gestione della gara da parte di Aureliano

PARTITI! Primo turno infrasettimanale della stagione, primo pallone giocato dai biancocelesti: è iniziata Sampdoria-Lazio!

1° – Rimane subito a terra Felipe Anderson dopo un contrasto con Sabiri! Staff medico in campo.

3° – Felipe Anderson prova a rientrare in campo dopo il problema al piede destro. Riprende il match.

6° – Romagnoli, dopo una lunga manovra biancoceleste, prova l’imbucata in area di rigore per Zaccagni, ma il lancio del numero 13 è troppo lungo e termina sul fondo.

9° – OCCASIONE LAZIO! Rasoiata in area di rigore di Felipe Anderson a trovare Ciro Immobile, il bomber biancoceleste non arriva di poco a causa della deviazione di Audero! Calcio d’angolo Lazio.

14° – LAZIO VICINA AL GOL! Ripartenza biancoceleste manovrata da Zaccagni, l’esterno numero 20 serve Felipe Anderson sulla destra. Il brasiliano punta la difesa e poi fa partire un destro potente, ma Audero con una mano compie un’ottima parata e manda in calcio d’angolo!

20° – Si affaccia in avanti la Sampdoria. Augello, dalla sinistra, prova il cross in area di rigore a trovare Leris. Il calciatore blucerchiato stoppa male la sfera, che finisce sul fondo.

21° – LAZIOOO IN VANTAGGIOOO!!!!! Invenzione geniale di Milinkovic-Savic che, di tacco, serve Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, a tu per tu con Audero, non sbaglia e porta avanti la Lazio! 0-1!

25° – OCCASIONISSIMA LAZIO PER IL RADDOPPIO! Prima Zaccagni prova lo scavetto, ma Audero para. Il pallone termina sui piedi di Immobile che, di prima intenzione, prova la conclusione, ma il tiro si stampa sul palo!

30° – Quagliarella rimane a terra in area di rigore dopo un contrasto con Marusic. L’arbitro Aureliano viene richiamato al VAR ma, dopo aver rivisto le immagini, conferma la sua decisione: non è calcio di rigore!

38° – La Sampdoria torna in avanti. Calcio d’angolo respinto con i pugni da Provedel, il pallone termina fuori area sui piedi di Verre, ma la conclusione dell’ex Empoli termina alta sopra la traversa.

40° – Occasione Samp! Verre serve Fabio Quagliarella in area di rigore, il Capitano blucerchiato prova la conclusione ad incrociare, ma un super Provedel respinge e manda il pallone in calcio d’angolo.

41° – SOSTITUZIONE LAZIO! Felipe Anderson non riesce a continuare il match, al suo posto entra in campo Pedro.

45° – L’arbitro Aureliano concede cinque minuti di recupero.

46° – La Lazio continua ad attaccare. Zaccagni serve Immobile in area di rigore, Ciro si sposta il pallone sul sinistro, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa della Samp. Calcio d’angolo per i biancocelesti.

FINE PRIMO TEMPO! La Lazio chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 0-1 contro la Sampdoria. In gol il solito Ciro Immobile, su un super assist di tacco di Sergej Milinkovic-Savic. Bomber Immobile vicino anche alla doppietta, ma il palo ha frenato la sua conclusione.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Riparte Sampdoria-Lazio!

46° – Sostituzione Sampdoria! Resta negli spogliatoi Leris, al suo posto entra in campo Caputo.

49° – La Lazio inizia in avanti la ripresa. Pedro, recuperato il pallone, prova subito la conclusione da fuori area, ma il tiro termina centralmente tra le braccia di Audero.

51° – Contrasto tra Murillo e Luis Alberto sulla trequarti della Samp. Ad avere la peggio è il numero 10 biancoceleste che resta a terra dolorante al costato. Staff medico in campo.

52° – Rientra in campo Luis Alberto, ristabilita la parità numerica.

59° – Lunga fase di possesso palla Lazio, Zaccagni serve Milinkovic-Savic centralmente, il serbo arriva al limite dell’area e prova la conclusione in porta, ma il tiro termina alto.

61° – Secondo cambio Sampdoria! Lascia il campo Verre, al suo posto dentro Djuricic.

62° – Sampdoria pericolosa con Rincon! Tanto spazio per l’ex Torino di preparare il tiro, ma la conclusione viene deviata da Provedel in calcio d’angolo.

67° – CARTELLINO GIALLO LAZIO! La prima ammonizione del match è per Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste sbraccia nel ripartire e colpisce un avversario sul volto. Aureliano ferma il gioco ed ammonisce Zaccagni.

69° – Doppia sostituzione Sampdoria! Escono dal campo Quagliarella e Vieira, al loro posto entrano rispettivamente Gabbiadini e Villar.

72° – TRIPLO CAMBIO LAZIO! Escono Zaccagni, Luis Alberto e Cataldi, al loro posto entrano in campo Cancellieri, Basic e Marcos Antonio.

73° – Cambio Sampdoria! Fuori l’ex Inter Murillo, al suo posto entra Ferrari.

78° – Lazio pericolosa! Pedro, dalla sinistra, prova il cross rasoterra in area di rigore. Velo di Marusic, per poco non arriva Cancellieri a concludere in porta.

81° – SOSTITUZIONE LAZIO! Lascia il campo Alessio Romagnoli, al suo posto fa il suo esordio in Serie A Mario Gila.

84° – Alza l’intensità del pressing la Samp. Cross di Augello respinto da Marusic, il pallone termina sui piedi di Rincon che, disturbato da Pedro, conclude alto sopra la traversa.

89° – OCCASIONE LAZIO! Milinkovic-Savic batte veloce un calcio di punizione a centrocampo, pesca l’inserimento di Basic che, a tu per tu con Audero, calcia sul ginocchio del portiere blucerchiato.

90° – Come nel primo tempo, Aureliano concede cinque minuti di recupero.

92° – Pareggio della Sampdoria! I padroni di casa trovano il primo gol del campionato con Manolo Gabbiadini, servito da Rincon. 1-1.

94° – OCCASIONE LAZIO! Cancellieri, dalla sinistra, prova il cross in area e trova Milinkovic-Savic. Il numero 21 biancoceleste non colpisce bene di testa, con il pallone che termina sul fondo.

95° – AMMONIZIONE LAZIO! Basic interrompe la manovra della Sampdoria comandata da Villar. Aureliano gli mostra il cartellino giallo.

FINE PARTITA! Termina con un beffardo pareggio la sfida in casa della Sampdoria per la Lazio. 1-1 il risultato finale, con Gabbiadini che, nei minuti finali, pareggia il gol nel primo tempo di Ciro Immobile.

